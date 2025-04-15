WSJ рассказала о советах Рубио и Келлога Трампу быть жестче с Россией по Украине

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 14 апреля, пишет газета Wall Street Journal.

Американские чиновники посоветовали Трампу соблюдать большую осторожность при ведении дел с президентом России Владимиром Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований РФ.

Однако Трамп всё еще считает, что российский президент хочет заключить мир, пишет газета.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров заявил, что встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.