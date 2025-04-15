В Соцфонде пенсионерам сообщили о возможности корректировать стаж в «Госуслугах»

Вышедшие на пенсию граждане РФ могут проверить стаж работы и при необходимости обратиться за корректировкой данных в сервисе «Госуслуги». Об этом 11 апреля рассказали в Социальном фонде России.

Там отметили, что в случае отсутствия учета какого-то периода работы или при обнаружении иной ошибки россиянам нужно обратиться к работодателям. Они, в свою очередь, должны исправить информацию и предоставить ее в Соцфонд.

«Сделать такой запрос можно, например, на портале «Госуслуг» с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — сообщили «РИА Новости» в Социальном фонде.

9 апреля депутат Госдумы Светлана Бессараб указала на возможность заметно увеличить выплаты при выходе на пенсию. По словам депутата, россияне иногда совершают ошибку, когда не изучают альтернативные возможности. Например, если отсрочить выход на пенсию на несколько лет, можно получить повышение выплат.