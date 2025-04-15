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В ВС РФ рассказали о работе с оптоволоконными линиями связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Оптоволоконные линии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) помогают обеспечить защищенную передачу видео и голосовую связь. Командир линейной оперативной группы капитан Константин Охотников рассказал «Известиям», как проходят работы по прокладке и ремонту таких линий.

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Управление войсками и в конечном счете выполнение боевых задач напрямую зависят от качества, надежности и устойчивости каналов коммуникации. Поэтому прокладывать новые линии нужно оперативно. В случае повреждения на время ремонта включаются резервные линии, а к точке обрыва выдвигаются необходимые специалисты.

«Так как линии у нас оптические, персонал обучен работе со специальными инструментами. Сварочное оборудование для оптики, рефлектометры, трассоискатели — всё это в нашем арсенале», — объяснил Охотников.

Во время наступления линейные группы сопровождают войска и организуют подвод связи на возможно близкое расстояние. Сегодня это также оптоволоконные линии.

«Если в гражданской сфере оптика уже не была новинкой, то с 2022 года в войсках связи также поняли необходимость прокладки таких линий для работы мощных каналов. Поэтому оперативно обучили личный состав, и люди справляются», — рассказал капитан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опасная связь: как прокладывают оптоволоконные линии в зоне спецоперации

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