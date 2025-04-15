Al Jazeera сообщил о как минимум 15 погибших в секторе Газа за сутки
За минувшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли как минимум 15 человек. Об этом 15 апреля сообщает телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что последние удары были нанесены по палаточным лагерям беженцев в северных и южных регионах анклава.
По данным телеканала, армия Израиля также ведет обстрелы самого города Газа.
Ранее, 6 апреля, Al Jazeera сообщал о как минимум 43 погибших в Газе за сутки. Уточняется, что в итоговое число входит одна жертва, погибшая в результате нападения на аз-Завайду, а также трое убитых в ходе более раннего удара Израиля по населенному пункту Джабалия.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.