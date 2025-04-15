Шесть грузовиков сгорели ночью в Калининском районе Уфы

В Калининском районе Уфы один за другим сгорели шесть грузовиков в ночь с 14 на 15 апреля. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по Башкортостану.

«В селе Федоровка на открытой автостоянке подряд одна за другой загорелись шесть кабин грузовых автомобилей Shacman», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Там добавили, что машины стояли друг к другу вплотную.

Для устранения возгорания привлекались 11 пожарных и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 13 кв. м.

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по республике, пострадавших и погибших нет.

Причины происшествия устанавливаются.

Накануне сообщалось, что на электростанции в Оренбурге произошел пожар. В МЧС РФ уточнили, что возгорание на подстанции произошло после аварийной ситуации. Позднее в стало известно, что открытое горение на электроподстанции ликвидировано. Никто не пострадал.