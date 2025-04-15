Опубликованы кадры с места атаки дронов ВСУ на дом в Курске

Обстановку на территории жилого дома в Курске, попавшего под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 15 апреля, показали «Известия».

Корреспондент Алексей Полторанин рассказал, что территория вокруг дома в осколках остекления. Также повреждены минимум четыре автомобиля.

На месте работают пожарные расчеты, они проливают квартиры, добавил он. Очаг возгорания был ликвидирован.

О массированном ударе дронов ВСУ по Курской области стало известно ранее в этот день. В результате произошло возгорание в нескольких домах, а также погибла пожилая женщина. Также еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие травмы. Им оказывают помощь медики.