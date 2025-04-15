Появились кадры последствий удара ВСУ по дому в Курске

Место пожара в жилом доме в Курской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 15 апреля, показали «Известия».

«Пожар, как говорят, локализован. На время работы оперативных служб люди покинули дома», — заявила корреспондент Татьяна Симоненкова.

По ее словам, некоторые жители пострадавшего дома остаются во дворе и на детских площадках.

О массированном ударе дронов ВСУ по Курской области стало известно ранее в этот день. В результате произошло возгорание в нескольких домах, а также погибла пожилая женщина. Также еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие травмы. Им оказывают помощь медики.