Лавров опроверг возможность попадания РФ в ловушку при переговорах с США

Москва знает, как не позволить загнать себя в ловушку при переговорах с Вашингтоном. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что в настоящее время, когда администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предлагает «нормальные сделки», это позитивно воспринимается российской стороной.

Однако, по словам дипломата, Россия учла прошлый опыт и теперь не допустит какой-либо зависимости от США.

Лавров обратил внимание, что политический курс Трампа направлен на отстаивание национальных интересов Соединенных Штатов, но он готов идти на контакт с другими странами, когда эти интересы совпадают.

Ранее в этот день американский лидер сообщил, что ожидает «хороших предложений» по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. Президент США добавил, что за годы, предшествовавшие конфликту, Вашингтон мог сделать многое для предотвращения столкновения.