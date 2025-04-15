Военные ВС РФ ликвидировали две бронемашины ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие армии России уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

«Первой целью стал бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, уничтоженный операторами FPV-дронов в поле. Точные удары по машине, используемой противником для переброски личного состава, исключили ее дальнейшее применение», — уточнили в военном ведомстве.

Позже удалось поразить и бронеавтомобиль «Козак», когда тот был на дорожном участке. Техника была ликвидирована точным попаданием беспилотника. В результате начавшегося пожара автомобиль полностью сгорел.

14 апреля военные ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на южнодонецком направлении. По данным ведомства, во время проведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Восточной группировки войск выявили пикап противника и приняли решение проследить за ним. В результате автомобиль привел разведку к пункту временной дислокации, где ВСУ планировали ротацию личного состава.