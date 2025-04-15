Расчет ЗРК «ТОР-М1» танкового соединения группировки войск «Центр» сбил разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе несения боевого дежурства расчет ЗРК «ТОР-М1» обнаружил дрон-разведчик противника и взял его на сопровождение. После подтверждения цели и команды на уничтожение военнослужащие успешно поразили беспилотник ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сбитым объектом был дрон «Лелека». Для его поражения использовались управляемые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью.

«Выехали на боевое поле, встали в первую степень боевой готовности, обнаружили воздушную цель, цель уничтожили. Затем свернулись и уехали в укрытие», — сообщил начальник расчета ЗРК «ТОР-М1» Иван Пономарев.

14 апреля расчеты FPV-дронов уничтожили бронетехнику и танки Leopard ВСУ в зоне СВО. Записанные военнослужащими видео поражения целей демонстрируют высокий уровень профессионализма расчетов. Операторы проявляют исключительное самообладание, выжидая нужный момент для атаки, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.