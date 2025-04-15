Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин запустил производство российского аналога упаковки «Тетра Пак»
Мир
Южная Корея и США провели совместные воздушные учения
Мир
В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая
Мир
Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в кибератаках
Мир
WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ
Армия
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ на сумском направлении
Мир
Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения
Мир
СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 115 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Мир
Al Jazeera сообщил о как минимум 15 погибших в секторе Газа за сутки
Экономика
В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии
Мир
Лавров указал на здравый смысл в позиции новой администрации США
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Экономика
Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка

Расчет ЗРК «ТОР-М1» сбил разведывательный дрон ВСУ на красноармейском направлении

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет ЗРК «ТОР-М1» танкового соединения группировки войск «Центр» сбил разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе несения боевого дежурства расчет ЗРК «ТОР-М1» обнаружил дрон-разведчик противника и взял его на сопровождение. После подтверждения цели и команды на уничтожение военнослужащие успешно поразили беспилотник ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сбитым объектом был дрон «Лелека». Для его поражения использовались управляемые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью.

«Выехали на боевое поле, встали в первую степень боевой готовности, обнаружили воздушную цель, цель уничтожили. Затем свернулись и уехали в укрытие», — сообщил начальник расчета ЗРК «ТОР-М1» Иван Пономарев.

Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире
Зачистка вражеских позиций в Суджанском районе в репортаже «Известий»

14 апреля расчеты FPV-дронов уничтожили бронетехнику и танки Leopard ВСУ в зоне СВО. Записанные военнослужащими видео поражения целей демонстрируют высокий уровень профессионализма расчетов. Операторы проявляют исключительное самообладание, выжидая нужный момент для атаки, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025