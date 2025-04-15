Больше половины британцев назвали Великобританию сломанной

Больше половины британцев считают, что Великобритания «сломана». Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила британская газета The Sun со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским агентством Survation.

Так, по данным издания, 68% граждан Соединенного Королевства считают страну «сломанной», 23% думают иначе, а 9% респондентов не дали ответа.

При этом две трети опрошенных заявили, что страна движется в неправильном направлении.

Уточняется, что опрос был проведен с 11 по 13 апреля среди 2032 совершеннолетних жителей Великобритании.

13 апреля сообщалось, что власти Великобритании привлекли военнослужащих для решения вопроса с забастовками мусорщиков в городе Бирмингем, которые выступают против изменений условий труда.

31 марта стало известно, что в британском городе Бирмингем из-за забастовки мусорщиков на улицах города скопились тысячи тонн отходов, которые никто не убирает. Уточнялось, что объем скопившихся отходов составляет 17 тыс. т.