Минобороны опубликовало рассекреченные документы Венской операции ВОВ

Министерство обороны России 15 апреля опубликовало рассекреченные документы Великой Отечественной войны о Венской стратегической наступательной операции 1945 года.

«Венская стратегическая наступательная операция (16 марта — 15 апреля 1945 года) — одна из ключевых стратегических операций Красной армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. <...> Операция стала важным звеном в масштабном наступлении советских войск в Центральной Европе, которое нанесло решающий удар по военному потенциалу Третьего рейха и ускорило его окончательный крах», — говорится в материале.

В число рассекреченных материалов вошло, например, боевое донесение штаба 3-го Украинского фронта от 22 марта 1945 года об овладении городом Секешфехервар.

Ключевой целью операции было освобождение Австрии и ее столицы Вены от сил гитлеровской Германии.

«Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященных 80-летию завершения Венской стратегической наступательной операции, направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны», — указали в Минобороны.

23 ноября 2024 года Министерство обороны РФ рассекретило документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага. На момент начала операции обстановка в Прибалтике была сложной. Осенью 1944 года советские войска продолжали наступление после успешного окончания Таллинской наступательной операции, которая завершилась взятием столицы Эстонии. Красная армия стремилась расширить свои позиции в Балтийском море, чтобы создать плацдарм для дальнейших действий.