ХАМАС сообщило о получении предложения Израиля о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС во вторник, 15 апреля, сообщило о получении через посредников предложения Израиля о прекращении огня в секторе Газа.

«Руководство ХАМАС изучает предложение, переданное посредниками, и предоставит ответ на него в ближайшее время», — говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

Однако там подчеркнули, что ХАМАС всё еще настаивает на полном выводе израильской армии из Газы, постоянном режиме прекращения огня, реализации соглашения об обмене заложниками, а также снятии блокады с анклава.

9 апреля сообщалось, что в результате удара ЦАХАЛ по жилому кварталу на севере сектора Газа погибло около 23 человек. Как сообщили в больнице Аль-Ахли, среди погибших были восемь женщин и восемь детей. Уточнялось, что удар пришелся на четырехэтажное здание в районе Шуджаийя. Израильские военные сообщили, что целью ЦАХАЛ был «высокопоставленный боевик» палестинской группировки ХАМАС.