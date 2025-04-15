Системы ПВО сбили дрон ВСУ над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил 14 апреля об отражении российскими средствами ПВО атаки украинских беспилотников над регионом. По его данным, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, при этом опасность атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется.