Президент Аргентины подтвердил готовность подписать торговое соглашение с США

Президент Аргентины Хавьер Милей в понедельник, 14 апреля, подтвердил желание подписать торговое соглашение с США ради отмены пошлин президента страны Дональда Трампа.

«Мы понимаем предложение о взаимных пошлинах, подготовленное президентом Дональдом Трампом, и мы готовы подписать торговое соглашение в этом направлении, которое, без сомнения, будет выгодно как США, так и Аргентине», — цитирует слова Милея в совместном заявлении с американским министром финансов Скоттом Бессентом в Буэнос-Айресе ТАСС.

По мнению аргентинского президента, пошлины Трампа направлены на «создание более справедливых условий» для мировой торговли. Он также заявил, что Аргентина станет надежным союзником США в регионе.

Из-за паники граждан 10 апреля президент США отложил введение зеркальных пошлин на 90 дней для 75 стран. Американский министр финансов Скотт Бессент при этом заявил, что практически 70 стран связались с Вашингтоном с просьбами о проведении переговоров по вопросу тарифов.