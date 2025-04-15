Опубликованы кадры убийства мужчины в Ингушетии

Момент убийства из пистолета мужчины в Ингушетии попал на видео. Соответствующий материал 15 апреля публикуют «Известия».

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как между мужчинами завязывается конфликт, который перерастает в драку. После того как инцидент пытаются прекратить прохожие, подозреваемый направляется в машину, а затем стреляет в жертву.

После этого пострадавший падает на землю, а стрелок вместе с еще одним находящимся в авто человеком уезжает с места происшествия.

О том, что в Ингушетии неизвестные расстреляли местного жителя, стало известно 14 апреля. Уточняется, что впоследствии пострадавший скончался в больнице. После расправы подозреваемые скрылись на автомобиле без номеров. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).