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Психиатр объяснил снижение аппетита после курения

Нарколог Исаев: никотин заставляет мозг вырабатывать вещество, подавляющее голод
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Пропадание чувства голода после выкуривания сигареты обусловлено действием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы организма. Об этом в понедельник, 14 апреля, рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, никотин в первую очередь воздействует на головной мозг, а точнее — на гипоталамус. Эта область отвечает за регуляцию базовых потребностей, включая чувство голода и насыщения, пояснил собеседник издания.

«Под воздействием никотина активируются специальные рецепторы, и мозг начинает вырабатывать вещества, которые «подавляют» чувство голода», — сообщил Исаев.

Кроме того, как указал специалист, в это же время никотин стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения. В результате курение создает кратковременное ощущение удовлетворения, способное временно замещать потребность в пище, поделился нарколог.

Эксперт отметил, что особенно заметен этот эффект у людей, склонных к «заеданию» стресса — для них сигарета становится ложной заменой еды.

Еще один механизм воздействия сигареты на организм активирует симпатическую нервную систему. Так, никотин ускоряет сердечный ритм, вызывает сужение сосудов и частично подавляет работу пищеварительного тракта, рассказал Исаев.

Он объяснил, что это приводит к снижению выработки желудочного сока и замедлению процессов переваривания пищи, что также способствует уменьшению аппетита.

«Таким образом, курение действительно может временно снижать аппетит — за счет прямого воздействия на мозг и на обмен веществ. Но важно понимать: это вмешательство в естественные механизмы тела», — заявил Исаев.

Врач-психиатр уточнил, что многие бросившие курить сталкиваются с увеличением веса. Это объясняется не только нормализацией аппетита, но и тем, что еда начинает компенсировать удовольствие, ранее получаемое от сигарет, рассказал он. При этом эксперт подчеркнул, что данная проблема решаема за счет грамотного подхода.

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До этого, 22 марта, Исаев рассказал, что курение сигарет оказывает негативное воздействие на вкусовые и обонятельные рецепторы. Кроме того, он отметил, что табачный дым может вызвать ожоги и микроповреждения слизистой оболочки. Это может стать причиной вкусовых рецепторов языка не воспринимать вкусовые оттенки пищи.

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