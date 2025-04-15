Психиатр объяснил снижение аппетита после курения

Пропадание чувства голода после выкуривания сигареты обусловлено действием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы организма. Об этом в понедельник, 14 апреля, рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, никотин в первую очередь воздействует на головной мозг, а точнее — на гипоталамус. Эта область отвечает за регуляцию базовых потребностей, включая чувство голода и насыщения, пояснил собеседник издания.

«Под воздействием никотина активируются специальные рецепторы, и мозг начинает вырабатывать вещества, которые «подавляют» чувство голода», — сообщил Исаев.

Кроме того, как указал специалист, в это же время никотин стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения. В результате курение создает кратковременное ощущение удовлетворения, способное временно замещать потребность в пище, поделился нарколог.

Эксперт отметил, что особенно заметен этот эффект у людей, склонных к «заеданию» стресса — для них сигарета становится ложной заменой еды.

Еще один механизм воздействия сигареты на организм активирует симпатическую нервную систему. Так, никотин ускоряет сердечный ритм, вызывает сужение сосудов и частично подавляет работу пищеварительного тракта, рассказал Исаев.

Он объяснил, что это приводит к снижению выработки желудочного сока и замедлению процессов переваривания пищи, что также способствует уменьшению аппетита.

«Таким образом, курение действительно может временно снижать аппетит — за счет прямого воздействия на мозг и на обмен веществ. Но важно понимать: это вмешательство в естественные механизмы тела», — заявил Исаев.

Врач-психиатр уточнил, что многие бросившие курить сталкиваются с увеличением веса. Это объясняется не только нормализацией аппетита, но и тем, что еда начинает компенсировать удовольствие, ранее получаемое от сигарет, рассказал он. При этом эксперт подчеркнул, что данная проблема решаема за счет грамотного подхода.

До этого, 22 марта, Исаев рассказал, что курение сигарет оказывает негативное воздействие на вкусовые и обонятельные рецепторы. Кроме того, он отметил, что табачный дым может вызвать ожоги и микроповреждения слизистой оболочки. Это может стать причиной вкусовых рецепторов языка не воспринимать вкусовые оттенки пищи.