На Южных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

В районе Южных Курил зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил сервис eqalert.ru.

Очаг располагался в 34 км от Южно-Курильска на глубине 10 км. Подземные толчки силой до 3,0 баллов ощутили жители райцентра Южно-Курильск на Кунашире.

При этом тревога цунами не объявлялась.

Накануне землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Отмечалось, что толчки силой до четырех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе и Вилючинском городском округе.