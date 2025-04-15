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Терапевт назвал лучшие перекусы для хорошего настроения

Гештальт-терапевт Степанов: шоколадные батончики восполняют энергию
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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Поддерживать позитивное настроение и стабилизировать эмоциональный фон можно даже с помощью небольших изменений в рационе. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказал гештальт-терапевт, психолог Дмитрий Степанов в беседе с «Газетой.Ru».

Так, эксперт рекомендует тем, кто хочет улучшить психофизическое состояние, включить в рацион разные виды орехов. Грецкие орехи, богатые омега-3, снижают раздражительность, а миндаль, оснащенный витаминами В2 и Е, способствует нормализации мышечного тонуса.

По словам психолога, орехи работают как натуральные регуляторы настроения. Благодаря высокому содержанию магния они улучшают концентрацию в течение дня и помогают сохранять эмоциональную стабильность, отметил Степанов.

Другой способ улучшить самочувствие — сладкие перекусы, поделился собеседник издания.

«В шоколаде можно найти теобромин, который стимулирует сердечную деятельность и расширяет сосуды, улучшая циркуляцию крови. Это повышает умственную и физическую активность, а также дает ощущение бодрости», — рассказал гештальт-терапевт.

Кроме того, специалист указал, что триптофан, содержащийся в шоколаде и необходимый для выработки серотонина, можно получить только из пищи.

Степанов считает, что шоколадный батончик — оптимальный вариант для быстрого заряда энергией. Например, он подойдет в качестве перекуса перед тренировкой: молочный шоколад и начинка содержат сахар и углеводы, которые легко усваиваются, давая чувство насыщения и повышая продуктивность во время занятий.

При этом психолог уточнил, что батончик лучше съесть не прямо перед тренировкой, а за 30–60 минут до нее, чтобы организм успел усвоить углеводы и преобразовать их в энергию для эффективной работы.

В заключение гештальт-терапевт подчеркнул важность осознанного употребления шоколада. По его словам, чтобы получить максимум пользы, нужно учитывать его калорийность в рамках общего рациона.

Эксперт призвал сочетать поедание батончиков с прогулками на свежем воздухе, умеренной физической активностью и полноценным отдыхом.

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Ранее, 11 апреля, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом является самой опасной смесью к еде. Так, она рассказала, что калорийность кетчупов и томатных соусов зависит от состава. Чем он короче, тем меньше углеводов, и, соответственно, калорийность. В одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества сахара может быть до 4 г углеводов.

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