Один человек погиб и один пострадал из-за утечки азота в Париже

В Париже из-за утечки азота в спортивном зале погиб рабочий, а также был госпитализирован посетитель. Об этом 14 апреля сообщил телеканал BFMTV.

«В понедельник, 14 апреля, в результате случайного выброса газа в спортзале, расположенном в 11-м округе Парижа, погиб человек», — говорится в материале.

Уточняется, что жертвой стал работник заведения 1996 года рождения. Также госпитализация потребовалась посетителю 2001 года рождения.

Всего спортзал вмещал до 150 человек. Всем посетителям пришлось эвакуироваться из-за инцидента.

«Для определения точной причины смерти назначено вскрытие и токсикологический анализ. Предполагается, что смерть наступила во время сеанса криотерапии. Расследование было начато и поручено полицейскому участку 11-го округа Парижа совместно с трудовой инспекцией», — сообщает телеканал.

В 2023 году не менее 24 человек погибли в ЮАР из-за утечки газа. Уточняется, что неисправный газовый баллон находился во дворе одного из домов. Все, кто находился поблизости, погибли, среди них были женщины и дети. Следователи допускают, что азот мог использоваться для нелегальной добычи полезных ископаемых.

8 мая, того же года в Японии более 50 учащихся начальной школы отравились из-за утечки бытового газа. По крайней мере восемь детей были доставлены в больницы.