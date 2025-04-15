В России в десять раз возросло число лесных пожаров

Сейчас в России тушат 73 лесных пожара на площади около 75,8 тыс. га, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. Год назад в те же даты, по данным Авиалесоохраны, тушили восемь лесных пожаров в четырех регионах. Особый противопожарный режим действовал лишь в 16 субъектах, а режим ЧС — в Еврейской автономной области.

Высокий класс пожарной опасности в лесах прогнозируется на этой неделе в нескольких регионах страны, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На европейской территории страны прогнозируется очень жаркая погода для апреля, напомнил он.

Пока, по его словам, на европейской части страны нет регионов, где в ближайшие дни прогнозируется высокий или чрезвычайный класс пожарной опасности, добавил эксперт.

«Высокий класс пожарной опасности в лесах прогнозируется в Алтайском крае. Это связано с тем, что там в течение последних дней температура была очень высокой. В отдельных районах она превышала 30 градусов. Июльская температура в первой половине апреля», — сказал он.

Однако уже в четверг-пятницу на этой неделе температура понизится и класс пожарной опасности там будет уменьшаться.

Высокие температуры и дефицит осадков прогнозируются также, по словам метеоролога, в Забайкальском крае. Понижение температуры там ожидается только во второй половине недели.

«Высокий класс пожарной опасности будет до 18 апреля включительно в континентальных районах Приморского края», — пояснил Вильфанд.

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