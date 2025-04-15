В бундестаге оценили перспективы блокировки передачи Taurus Киеву

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может помешать лидеру ХДС Фридриху Мерцу одобрить передачу Украине ракет Taurus. Об этом «Известиям» заявил член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен («Альтернатива для Германии»).

«СДПГ, партнер Мерца по правящей коалиции, не поддерживает передачу Taurus Украине. Социал-демократы могут заблокировать это решение», — сказал он.

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц, который должен возглавить новое правительство Германии, заявил, что страна поставит Украине крылатые ракеты Taurus, если это решение будет одобрено европейскими партнерами.

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Ключ на стоп: кто может заблокировать поставку Украине ракет Taurus