Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников

Пострадать от заморозков могут не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), где предварительно оценили последствия непогоды для сельхозкультур.

«В зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, застрахованные на площади не менее 4,7 тыс. га по действующим договорам страхования с господдержкой», — сообщили в организации.

В пресс-службе объединения также отметили, что больше всего посадок плодовых культур застраховано в Краснодарском крае — 2,1 тыс. га. В том числе это 1,1 тыс. га виноградников, 0,7 тыс. га семечковых (яблони, груши и др.), 0,2 тыс. га косточковых (сливы, вишни и т. д.) садов и 0,1 тыс. га ягодников.

В Крыму защищено страхованием 1,4 тыс. га, из них 0,9 тыс. га — это виноградники.

«Резкое похолодание и снегопады отмечаются на Северном Кавказе с конца марта, на Кубани и в Крыму — со второй недели апреля. До прихода холодов в данной зоне отмечались теплая и бесснежная зима, с температурами в марте до +20 ...+25 градусов. Однако позже произошло снижение температуры воздуха до отрицательных значений. Отмечаются факты ухода под снег цветущих плодовых деревьев», — сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

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