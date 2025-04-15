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Косметолог рассказал о пользе пилингов для здоровья кожи

Косметолог Бачище: кислотные пилинги могут вернуть коже лица сияние
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Применение пилингов на основе энзимов способно оказать положительное влияние на кожу, в том числе вернуть сияние и здоровый вид. Об этом 14 апреля сообщил тренер-косметолог компании Geltek Никита Бачище в беседе с «Газетой.Ru».

«Энзимные пилинги работают очень мягко, убирая всё лишнее. Если нужно усилить действие средства, используйте его дольше на коже и активируйте его с помощью легкого массажа влажными теплыми ладонями», — посоветовал он.

При этом следует отличать такое средство от энзимной пудры. Пилинг можно до 20–30 минут держать на коже, а также он не содержит ПАВ.

В то же время использование кислотных пилингов может помочь вернуть сияние кожи. Обладателям нормальной кожи стоит попробовать AHA-кислоты, а чувствительной — PHA-кислоты.

«У разных кислот может быть специфическое действие. Например, миндальная является мощным антибактериальным и противовоспалительным компонентом, винная и яблочная выступают в качестве отбеливающих активов, молочная кислота улучшает тон кожи и увлажняет, а гликолевая подойдет для коррекции возрастных изменений, так как она стимулирует производство коллагена и эластина и улучшает рельеф кожи», — указал эксперт.

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7 апреля врач Зубаиров перечислил говорящие о нехватке микроэлементов сигналы организма. По его словам, жирные кислоты омега-3 важны для здоровья мозга и уменьшения воспаления. Один из способов узнать, достаточно ли омега-3 в организме, — это проверить уровень этих кислот в крови. Низкий уровень EPA (эйкозапентаеновой кислоты) или DHA (докозагексаеновой кислоты) может указывать на дефицит. Кроме того, признаками дефицита могут быть сухая зудящая кожа и выпадение волос.

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