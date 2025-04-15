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Эксперты предположили пересмотр позиции по отказу от газа из РФ в Европе

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Европейской комиссии (ЕК) не смогли назвать «Известиям» точную дату публикации дорожной карты по окончательному поэтапному отказу от российского газа. Изначально ее обнародование было запланировано на 26 марта. В своем ответе на запрос издания там сослались на комментарий представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

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«Работа продолжается. Будет представлена дорожная карта. У меня пока нет даты, которую я могу озвучить, но мы, конечно, очень внимательно следим за развитием событий и готовим наш план так, чтобы он был целесообразным на момент публикации», — заявила Итконен.

Тем временем в Европе стали открыто говорить уже не об отказе от российского газа, а об увеличении его поставок. В частности, топ-менеджеры французских компаний TotalEnergies и Engie призвали нарастить импорт из РФ до 70 млрд кубометров в год с нынешних 50 млрд.

По словам управляющего партнера компании WMT Consult Екатерины Косаревой, складывается впечатление, что сегодня Еврокомиссия заняла выжидательную позицию, пока страны Старого Света переваривают шок от тарифов президента США Дональда Трампа.

«Европа сначала пережила серьезный энергетический шок после сокращения поставок российских энергетических ресурсов. А теперь ее «добивает» тарифами Трамп, кроме прочего требуя закупить у США энергоносителей на $350 млрд. Одну ногу Евросоюз себе уже отстрелил, не думаю, что его экономика готова к еще большим жертвам. Поэтому в Брюсселе заняли выжидательную позицию, анализируя сложившуюся ситуацию», — считает эксперт.

По мнению экспертов, к объемам, о которых говорят европейские бизнесмены, вернуться технически несложно. Однако необходимо отказаться от финансовых претензий к «Газпрому», которые на сегодняшний момент составляют порядка 15 млрд евро и запустить «Северные потоки». При этом, если контроль над транзитными газопроводами возьмут США, цены на российское сырье для европейцев вряд ли будут низкими.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Топливный баг: ЕС может пересмотреть позицию отказа от газа из РФ

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