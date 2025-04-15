В России снова снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом снизилась в России на 9%. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Количество заболевших составило 703 тыс. человек. Также снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями — на 16,5%», — говорится в сообщении в Telegram-канале службы.
За тот же период было зарегистрировано около 2 тыс. случаев COVID-19. Это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе.
Роспотребнадзор 31 марта сообщил о том, что в России не выявили новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. Также в ведомстве отметили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости.