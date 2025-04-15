В ОДКБ рассказали о росте угроз на приграничье Афганистана
В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встревожены ситуацией в Афганистане, заявили «Известиям» в секретариате.
«Союзники выражают обеспокоенность ситуацией в Афганистане и ростом угроз в провинциях, прилегающих к Центральноазиатскому региону коллективной безопасности ОДКБ. В связи с этим сохраняется востребованность политики расширения региональной координации в контртеррористической и антинаркотической сферах. В этом контексте реализация Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы имеет особое значение и актуальность», — сказала «Известиям» пресс-секретарь секретариата ОДКБ Наталья Харитонова.
Она подчеркнула, что для организации территория Афганистана по-прежнему остается источником вызовов, связанных с терроризмом, экстремизмом и наркопреступностью.
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Системный блок: в ОДКБ обеспокоены ситуацией в Афганистане