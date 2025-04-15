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Пи Дидди не признал вину по двум новым пунктам обвинения в насилии

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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди, отказался признавать себя виновным по двум новым пунктам обвинения. Об этом 14 апреля сообщает Forbes.

«Шон Дидди Комбс не признал себя виновным по двум новым федеральным обвинениям в новом обвинительном заключении, поданном в Нью-Йорке», — информирует издание.

Уточняется, что через несколько недель музыкант должен будет предстать перед судом по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства, а также другим преступлениям. Все эти обвинения Комбс также отрицает.

Теперь не P. Diddy: американскому рэперу могут грозить десятки лет заключения
Артисту предъявили обвинение в торговле людьми и организации проституции

17 сентября 2024 года рэпера Пи Дидди взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, на котором рассмотрят дело Комбса, назначено на 5 мая 2025 года.

3 апреля против Пи Дидди был подан новый иск по обвинению в сексуальном насилии. 4 апреля прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения. Дополнительные обвинения касаются человека, идентифицированного как «жертва-2», и в результате общее число обвинений в адрес Комбса достигло пяти.

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