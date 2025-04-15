В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
В России повысят страхование долгосрочных накоплений граждан. Речь о так называемых сберегательных сертификатах — этот механизм президент России Владимир Путин поручил запустить больше года назад. Сейчас к нему готовится законодательная база.
Средства на таких сертификатах сроком от трех лет будут страховать на сумму 2,8 млн рублей. Документ внес Минфин, 14 апреля его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Информацию «Известиям» подтвердил источник в правительстве. Законопроект согласован со всеми профильными ведомствами, следует из документов к правкомиссии (есть у «Известий»).
Инициатива не предполагает возможностей для снятия денег с безотзывного сертификата до окончания срока вклада, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: если деньги нужны раньше этого момента, то сертификат можно продать как ценную бумагу другому человеку по договору уступки требования.
Сберегательный сертификат — это именная ценная бумага, подтверждающая, что у клиента есть вклад, пояснил руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков. По его словам, в отличие от депозита пополнить, частично погасить или пролонгировать сертификат нельзя.
Банк России поддерживает инициативу увеличить страховое возмещение по безотзывным сертификатам свыше трех лет до 2,8 млн рублей с нынешних 1,4 млн, сообщили в пресс-службе ЦБ. Участники рынка также положительно оценили предложение.
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Три года подождут: безотзывные вклады в РФ начнут страховать до 2,8 млн