Вэнс уронил кубок победителей турнира по футболу среди студентов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уронил и сломал чемпионский кубок победителей турнира по американскому футболу среди студентов колледжей.

Инцидент произошел в понедельник, 14 апреля, во время фотографирования чемпионов по студенческому футболу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил этот трофей, поэтому я решил сломать его», — написал в шутку на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) Вэнс.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал слова вице-президента США о «китайских крестьянах» невежливыми и невежественными.