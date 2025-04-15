Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем

США не планируют разрывать торговые отношения с Китаем, но допускают такое развитие событий. Об этом в понедельник, 14 апреля, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Это не обязательно должно быть так, но может случиться. <...> Пошлины в отношении Китая велики, это не шутка. Думаю, никто не считает, что это устойчиво, и хочет, чтобы они остались», — заявил глава американского минфина в интервью Вloomberg TV.

Так он ответил на вопрос о перспективах отношений США и КНР.

Из-за паники граждан 10 апреля президент США отложил введение зеркальных пошлин на 90 дней для 75 стран. Американский министр финансов Скотт Бессент при этом заявил, что практически 70 стран связались с Вашингтоном с просьбами о проведении переговоров по вопросу тарифов.