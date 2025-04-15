Диетолог рассказала о разнице между токсичным и здоровым бодипозитивом

Бодипозитив бывает как здоровым, так и токсичным. Правильное отношение к принятию своего тела подразумевает не его деградацию, а стремление к самосовершенствованию. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Газетой.Ru».

«Здоровый позитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое является данностью. Человеческая жизнь — это усовершенствование, в том числе и самого себя», — отметила эксперт.

В это же время, токсичный бодипозитив — это ярлык, который присвоили различным роликам в интернете, заявила врач. По словам специалиста, такие видео продвигают не столько лояльность к своему телу, сколько вредный образ жизни, который, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья.

Кроме того, как указала специалист, любой человек — часть общества, а все люди взаимосвязаны. Она пояснила, что такие сторонники нездорового бодипозитива будут требовать больше пособий, выплат по инвалидности, а ресурсы на лечение станут перераспределяться. По мнению Соломатиной, таким образом деструктивное движение прикрывается красивыми словами и свободой выбора.

«Это паразитирующие люди на других членах общества», — заявила врач.

Соломатина отмечает, что пропагандисты токсичного бодипозитива вовлекают других в свое движение, поощряя деградацию. Она добавила, что таким людям нужен лидер, но не тот, кто призывает к развитию и самоконтролю, а тот, кто говорит ничего не делать для работы над своим телом.

Диетолог подчеркнула, что человек по природе ленив, и когда ему говорят, что можно ничего не делать, он охотно поддается этому, как наркотику. Более того, ему внушают, что еда — это еще и способ заработка. Такие люди находят поддержку среди единомышленников, как в секте, уточнила Соломатина.

В заключение врач назвала токсичным бодипозитив инструментом деградации общества и разрушительной силой, способной призывать массы не только к бездействию, но и к вредным привычкам.

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