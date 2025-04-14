В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

Второй раунд переговоров между представителями США и Ирана пройдет в городе Маскат, столице Омана. Об этом 14 апреля сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«После консультаций было решено, что Маскат останется принимающей стороной для второго раунда переговоров, который состоится в субботу», — приводит его слова агентство IRNA.

Уточняется, что в ходе прошедшего 12 апреля первого раунда переговоров министерство иностранных дел Омана отвечало за устный и письменный обмен сообщениями между иранской и американской делегациями.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.