Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Рональд Ламола проведут совместные переговоры в Москве. Об этом 14 апреля сообщило российское дипломатическое ведомство.

«В Москве пройдут переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», — приводит ТАСС заявление МИД России.

Ранее в МИД ЮАР сообщили о прибытии Ламолы в РФ с двухдневным рабочим визитом.

Ранее в этот день депутат, лидер партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула заявил, что Украине потребовались новые союзники, поэтому президент страны Владимир Зеленский решил отправиться в ЮАР, сообщает 360.ru. Он подчеркнул, что истинной целью визита Зеленского в ЮАР является не поиск мирного урегулирования украинского конфликта, а наоборот, попытка добиться его продолжения, сообщается на сайте kp.ru.

Визит Владимира Зеленского в ЮАР состоится 24 апреля.