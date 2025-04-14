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Правозащитники из США подали иск в суд против тарифов Трампа на импорт

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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Американская правозащитная организация Liberty Justice Center обратилась с иском в суд США по международной торговле, в котором оспаривается правомерность введения президентом страны Дональдом Трампом пошлин на импорт. Соответствующее заявление 14 апреля опубликовано на сайте организации.

«В иске <...> подчеркивается беспрецедентный характер тарифов, включая глобальный 10-процентный тариф практически на весь импорт, а также дополнительные более высокие тарифы, нацеленные на десятки стран, основанные на сомнительных расчетах внешнеторговых барьеров», — говорится в заявлении.

По словам активистов, при введении пошлин Трамп сослался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако этот нормативный акт дает президенту полномочия только в случае введения чрезвычайного положения в связи с угрозой национальной безопасности, экономике или внешней политике США.

Сам Трамп называл такой угрозой торговый дефицит. По мнению правозащитников, это «не представляет собой чрезвычайную ситуацию или угрозу национальной безопасности».

«Ни один человек не должен иметь полномочия вводить налоги, которые имеют столь обширные глобальные экономические последствия. Конституция дает полномочия устанавливать налоговые ставки, включая тарифы, конгрессу, а не президенту», — заявил Джеффри Шваб, юридический консультант правозащитной организации.

Как уточняется в заявлении, иск подан от имени пяти частных предприятий, «которые серьезно пострадали от тарифов», введенных по указу Трампа.

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17 апреля в Вашингтоне пройдут переговоры между США и Японией по вопросам импортных пошлин. Уточняется, что японский министр по восстановлению экономики Рёсэи Акадзава планирует выразить мнение о необходимости США получать «масштабные инвестиции Японии» для роста экономики государства и наличия рабочих мест.

Из-за паники граждан 10 апреля президент США отложил введение зеркальных пошлин на 90 дней для 75 стран. Американский министр финансов Скотт Бессент при этом заявил, что практически 70 стран связались с Вашингтоном с просьбой о проведении переговоров по вопросу тарифов.

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