В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +18 градусов в Москве 15 апреля
Переменная облачность, по области местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 15 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.
В Московской области днем ожидается от +14 до +19 градусов, а ночью температура может упасть до +7.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Ранее, 14 апреля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на неделе с 14 по 20 апреля температура воздуха начнет стремительно расти в Москве и области. Так, уже к субботе в столице ожидается +20…+22 градуса.