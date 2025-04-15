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Младший сержант Нурсеитов вынес двух раненых товарищей из-под обстрела ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Старший сержант Владимир Уханев обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и восстановил поврежденную минометным обстрелом противника аппаратную связи. В Министерстве обороны РФ во вторник, 15 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе отступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели минометный огонь по российским подразделениям и повредили аппаратную связи, из-за чего была нарушена коммуникация в группе. Уханев, понимая необходимость немедленного восстановления связи, выдвинулся к месту повреждения. Старший сержант, обладая всеми необходимыми навыками, оперативно добрался до нужной точки и восстановил радиосеть. Благодаря этому российские военнослужащие смогли передать координаты огневых позиций ВСУ и успешно их ликвидировать.

Также в Минобороны РФ отметили стойкость и профессионализм гвардии младшего сержанта Кайрата Нурсеитова, который, действуя в составе батальонной тактической группы ВС РФ, участвовал в освобождении населенного пункта в зоне СВО.

В ходе боестолкновения группа под командованием Нурсеитова попала под артиллерийский обстрел ВСУ, и несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения. Двое из пострадавших оказались не способны сами выбраться из-под обстрела, и младший сержант вынес их в безопасное место, после чего оказал первую помощь и обеспечил их эвакуацию в полевой госпиталь для дальнейшего лечения. Затем Нурсеитов вернулся к бою, в результате которого населенный пункт оказался освобожден.

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Ранее, 14 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что гвардии лейтенант Александр Рослик осуществлял воздушную разведку объектов противника с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10», обеспечивая корректировку огня артиллерии и передачу информации об объектах ВСУ командному пункту.

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