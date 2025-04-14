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Психолог дала советы по построению здоровых отношений

Психолог Сальникова: в здоровых отношениях нужно принимать конфликты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как построить здоровые отношения.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 14 апреля, специалист подчеркнула, что единой формулы здоровых отношений не существует.

«Если вам без отношений хорошо, но с отношениями еще лучше — это и есть приближенная формула», — пояснила она.

Между тем, помочь в их построении может понимание, что конфликты — нормальная часть отношений. Это способствует дальнейшему развитию. Кроме того, отметила психолог, важно принять тот факт, что отношения приносят не только счастье.

«Но постоянное счастье в отношениях невозможно априори. Здесь важно и в горе, и в радости быть рядом», — отметила Сальникова.

По ее мнению, если соблюдать эти две установки, то можно вместе с партнером двигаться дальше, а «не расходиться при каждом неверном шаге».

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12 апреля клинический психолог Дарья Яушева рассказала, что абьюзеры ищут себе терпеливых людей, готовых спасать других и склонных к самопожертвованию. Она пояснила, что именно такими людьми абьюзерам затем будет проще манипулировать и контролировать, отмечает сайт kp.ru.

8 апреля психолог Елена Соловьева заявила, что у партнеров должны совпадать базовые ценности. По ее словам, это касается вопросов моногамии или полигамии, денег и заработка, отношения к детям и развития. Если же базовые ценности не сходятся, то отношения рано или поздно развалятся. Прояснить этот аспект психолог посоветовала в течение первого года отношений, отмечает 360.ru.

В марте психолог Юлия Воробьева также объяснила, почему некоторые выбирают партнеров, которые их не ценят. По ее словам, это происходит из-за проблем с родителями в детстве. Так, если человек не получал безусловной любви и поддержки от родителей, то это заставляло его пытаться заслужить их теплое отношение и подстраиваться под их настроение, сообщает НСН. Во взрослых отношениях он будет бессознательно тянуться к холодному и отстраненному партнеру.

Тогда же Воробьева в беседе с «Известиями» отметила, что для построения счастливых отношений нужно уметь договариваться и слышать друг друга. Она уточнила, что важно разделять ответственность и договориться об этом заранее, прежде чем произойдут проблемы.

Также в марте практический психолог Любовь Полякова дала советы по укреплению отношений. Отличным вариантом, по ее словам, станут совместные увлечения и хобби. Они усиливают эмоциональную связь: партнеры вместе смеются, удивляются, находят решения и начинают лучше понимать друг друга, сообщает Pravda.Ru.

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