Советник Орбана назвал сумму расходов на прием Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз обойдется бюджету объединения в €2,5 трлн. Об этом 14 апреля сообщил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаж Орбан — в ходе конференции Money Talks 25.

«Полная интеграция Украины, растянутая на несколько лет, потребует примерно €2,5 трлн, что в 12 раз превышает бюджет ЕС этого года», — заявил он.

По словам чиновника, в случае вступления Украины Евросоюз также будет вынужден оплачивать расходы на восстановление страны, что обойдется еще в €500 млрд.

«Кроме того, поддержание функционирования украинского государства обойдется в €100 млрд в год, которые также должны быть в основном оплачены Евросоюзом», — добавил Балаж Орбан.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился во вступлении Украины в Евросоюз. Он назвал президента страны Владимира Зеленского неопытным. По словам главы Белоруссии, его коллега должен это признать. Он также порекомендовал Зеленскому слушать старших в вопросах, которые он не понимает. По мнению Лукашенко, Украине в ЕС делать нечего.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 марта назвал позором попытки ЕС по ускорению процесса присоединения Украины к союзу. По его словам, страны Западных Балкан ждут вступления 14 лет. Министр также отметил, что они подготовлены для этого намного больше, чем Украина.