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Заммэра Сергунина анонсировала конгресс туротрасли Москвы и Индии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Туристический конгресс OTOAI Convention, организованный Ассоциацией операторов выездного туризма Индии при поддержке правительства Москвы, пройдет в столице России с 10 по 13 июля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Запланированы деловые переговоры и выступления экспертов. Зарубежным участникам представят возможности для отдыха в Москве, покажут популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях», — рассказала Наталья Сергунина.

На мероприятие приглашены специалисты профильных ведомств и сотрудники ведущих турфирм Москвы и Индии.

Индия входит в тройку лидеров по числу приезжающих в Москву путешественников из стран дальнего зарубежья. За 2024 год город посетили в 1,4 раза больше граждан этого государства, чем в 2023-м.

«Конгресс станет важным событием для индийско-российских отношений в сфере туризма. Москва отличается идеальным сочетанием исторического наследия и современности. Это именно то, что ищут индийские путешественники сегодня», — отметил президент индийской Ассоциации операторов выездного туризма Химаншу Патил.

На отраслевой выставке Outbound Travel Mart (OTM) в Индии в январе столичная делегация провела более 1200 деловых встреч. Важным результатом стало подписание соглашения о совместной работе над увеличением турпотока между Москвой и Мумбаи, а также договор о сотрудничестве с одной из ведущих туристических компаний. Индийские коллеги вскоре посетят Москву для обсуждения новых проектов.

Ранее Москва принимала международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который собрал около 1,3 тысячи специалистов индустрии делового туризма из стран БРИКС. В рамках мероприятия состоялось примерно две тысячи встреч с потенциальными партнерами.

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