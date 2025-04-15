Заммэра Сергунина анонсировала конгресс туротрасли Москвы и Индии
Туристический конгресс OTOAI Convention, организованный Ассоциацией операторов выездного туризма Индии при поддержке правительства Москвы, пройдет в столице России с 10 по 13 июля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Запланированы деловые переговоры и выступления экспертов. Зарубежным участникам представят возможности для отдыха в Москве, покажут популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях», — рассказала Наталья Сергунина.
На мероприятие приглашены специалисты профильных ведомств и сотрудники ведущих турфирм Москвы и Индии.
Индия входит в тройку лидеров по числу приезжающих в Москву путешественников из стран дальнего зарубежья. За 2024 год город посетили в 1,4 раза больше граждан этого государства, чем в 2023-м.
«Конгресс станет важным событием для индийско-российских отношений в сфере туризма. Москва отличается идеальным сочетанием исторического наследия и современности. Это именно то, что ищут индийские путешественники сегодня», — отметил президент индийской Ассоциации операторов выездного туризма Химаншу Патил.
На отраслевой выставке Outbound Travel Mart (OTM) в Индии в январе столичная делегация провела более 1200 деловых встреч. Важным результатом стало подписание соглашения о совместной работе над увеличением турпотока между Москвой и Мумбаи, а также договор о сотрудничестве с одной из ведущих туристических компаний. Индийские коллеги вскоре посетят Москву для обсуждения новых проектов.
Ранее Москва принимала международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который собрал около 1,3 тысячи специалистов индустрии делового туризма из стран БРИКС. В рамках мероприятия состоялось примерно две тысячи встреч с потенциальными партнерами.