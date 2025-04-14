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Американца Татера отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу

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Фото: TASS/Belkin Alexey
dzen
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Мещанский суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрической больнице обвиняемого в нападении на столичного полицейского гражданина США Джозефа Татера. Об этом 14 апреля сообщил «Известиям» адвокат американца Кирилл Мариненко.

«Мещанский суд освободил Джозефа Татера от дальнейшего отбывания наказания. Ему назначены принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения», — сообщил Мариненко.

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Инцидент произошел 12 августа 2024 года. Персонал отеля отказал Татеру в заселении по причине отсутствия у него миграционной карты и агрессивного поведения. Он размахивал руками и нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке. После того как дебошира доставили в дежурную часть, он продолжил вести себя агрессивно, толкнул и ударил сотрудника МВД. В результате американца задержали за административное правонарушение, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)» и заключили под стражу.

В конце марта текущего года гражданин США был освобожден из СИЗО в Москве под подписку о невыезде. После этого его принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу имени Николая Алексеева. Позднее, 14 апреля, сообщалось, что суд в закрытом режиме рассмотрит дело Татера.

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