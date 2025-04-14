Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию

Давление властей Молдавии на Гагаузию приводит к значительному урезанию прав автономии. Об этом 14 апреля заявила депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь исполкома оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

В частности, политик обратила внимание на решение конституционного суда (КС) страны, в результате которого автономия лишилась права избирать своего прокурора. Как отметила Таубер, представители региона узнали о заседании по этому вопросу за 15 минут до его начала.

«Конституционный суд Республики служит не народу, а режиму. <...> Нападки на закон об особом статусе Гагаузии, а также тотальное давление на регион — это опасная глава в отношениях «центра» и автономии, которая серьезно урезает ее в правах», — написала депутат в своем Telegram-канале.

По словам Таубер, любые хорошо работающие политические механизмы в Молдавии — это «кость в горле» правящей в стране партии PAS. Политик отметила, что глава государства Майя Санду бросила все силы на уничтожение гагаузской автономии.

«Она переписывает правила в одностороннем порядке, оставляя место нарушению закона, но не диалогу, компромиссу и мнению людей», — резюмировала парламентарий.

Конституционный суд Молдавии 1 лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии ранее в тот же день Как сообщила глава КС республики Домника Маноле, решение является окончательным и начинает действовать с момента его публикации в «Официальном мониторе». Лидер блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, отметил, что данное решение является посягательством на статус автономии. Замглавы региона Виктор Петров в том числе назвал решение КС Молдавии ударом по статусу Гагаузской автономии.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала молдавскую оппозицию объединить усилия в борьбе за автономный статус региона. По ее словам, решение КС стало шагом не только к ликвидации Гагаузии, но и к установлению полного контроля PAS над юстицией в Молдавии.