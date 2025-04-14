Военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов допустил, что Украина потеряет оставшиеся истребители F-16 в течение года.

В беседе с aif.ru в понедельник, 14 апреля, специалист указал на то, что украинские пилоты на этих истребителях сейчас выполняют как учебно-тренировочные, так и боевые полеты. Они могут наработать хороший опыт, однако надолго этих самолетов не хватит, если «потери у них пойдут такими же темпами».

«Думаю, на год еще, и всё, они (истребители. — Ред.) будут потеряны. Они сами их в ситуациях нештатных, аварийных могут уничтожать своими системами ПВО», — отметил Попов.

Он добавил, что Украина уже лишилась пяти из 12 переданных Нидерландами истребителей. По его словам, на минувшей неделе F-16, предположительно, сбила собственная система противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Также 14 апреля американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что воздушные силы (ВС) Украины в очередной раз лишились истребителя F-16 вместе с пилотом при неясных обстоятельствах. Отмечается, что 12 апреля истребитель был потерян, когда действовал в «чрезвычайно сложных условиях». Этот F-16 находился под защитой украинских средств ПВО и был уничтожен вдали от линии фронта, пишет RT. Отмечается также, что в Киеве теперь говорят о превосходстве российских истребителей над американскими, сообщает ИА Регнум. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат ранее признал, что F-16 не могут соперничать с Су-35 без поддержки наземных систем ПВО, средств РЭБ и современных ракет, уточняет Life.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «решительный и точный» ответ на потерю, подразумевая, что причиной гибели якобы стали действия российских войск, а не огонь по своим или техническая неисправность, отмечает сайт kp.ru.

Накануне Минобороны РФ подтвердило, что российские силы ПВО сбили украинский F-16.