Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на село в Белгородской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области, при нападении пострадал мужчина. Об этом 14 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник ВСУ нанес удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа. <...> В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавший получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его доставили в районную больницу, впоследствии мужчина продолжит лечение в городском медучреждении Белгорода.
Ранее в тот же день мирный житель пострадал при атаке дрона по хутору Бочанка в Белгородской области. Помимо этого, губернатор добавил, что в результате удара был частично поврежден жилой дом и полностью уничтожено транспортное средство.