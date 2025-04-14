Женщина пострадала при атаке украинского дрона на Селидово в ДНР
В городе Селидово Красноармейского муниципального округа Донецкой Народной Республики (ДНР) мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета, сброшенного с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 апреля сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Пострадала женщина 1987 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ совершили более десяти вооруженных атак с применением артиллерии калибра 155 мм и ударных дронов.
Днем ранее в поселке Александровка ДНР мирная жительница получила ранения при детонации сброшенного с украинского дрона взрывного устройства. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.