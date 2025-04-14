Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2 вблизи города Сан-Диего. Об этом 14 апреля сообщила геологическая служба США (USGS) на своем сайте.

Подземные толчки зафиксировали в 17:08 по UTC (20:08 мск). Изначально магнитуду оценили в 6, но позже снизили до 5,2.

Очаг землетрясения был зафиксирован в 59 км от Сан-Диего и в 87 км от города Палм-Спрингс на глубине 13,4 км. О пострадавших и угрозе цунами не сообщается.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано 13 апреля у берегов Тонга. Уточняется, что сейсмособытие зафиксировано в 20:03 по UTC (23:03 мск) в 615 км к юго-западу от столицы королевства Нукуалофы, где проживает порядка 22,4 тыс. человек. Очаг пролегал на глубине 262 км.