В Москве откроют более 50 посвященных 80-летию Победы выставок

В апреле в столичных музеях откроется более 50 экспозиций, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны — военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы», — рассказала Сергунина.

Экспозиция в галерее «Богородское», которая уже открыта для посетителей, знакомит их с разными сторонами жизни людей в 40-е годы.

Гости Государственного Дарвиновского музея смогут узнать истории ученых-фронтовиков, например, биологов, которые служили в санитарно-эпидемиологических батальонах и отвечали за противоэпидемиологическую защиту солдат, качество воды и еды.

17 апреля в музее обороны Москвы откроется выставка картин, которые посвящены битвам и быту солдат. Особое место в экспозиции займут портреты ветеранов. Здесь же 18 апреля стартует проект, посвященный городам-героям: помимо художественных полотен, будут представлены книги, монеты и сувениры, относящиеся к ключевым событиям.

25 апреля москвичи и гости столицы смогут посетить выставку в парке «Зарядье». Среди экспонатов — берестяная газета «Народный мститель» 1943 года, оплавленные кирпичи Брестской крепости, оружие Героя Советского Союза Михаила Егорова, который водрузил Знамя Победы на крышу Рейхстага. В мультимедийной зоне покажут документальные ленты о жизни участников войны.

В конце апреля — начале мая на бульварах и улицах столицы запустят крупный исторический проект. Например, с 30 апреля в сквере Московского метро можно будет увидеть редкие снимки музыкантов военных лет. Их мелодии звучали на фронте и по всей стране. Помимо этого, на стендах разместят грамоты, наградные листы, партитуры и QR-коды для прослушивания композиций.