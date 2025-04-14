Три мирных жителя погибли в Курской области при атаках дронов ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Беловский район Курской области, погибли мирные граждане — мужчина и супружеская пара. Об этом 14 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В деревне Гирьи удар пришелся на гражданский автомобиль, который ехал по автомобильной дороге. Погиб мужчина 1955 года рождения», — написал врио главы Курской области в своем Telegram-канале.
Кроме того, в деревне Золотаревка при атаках дронов погибли супруги — мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения.
Врио губернатора напомнил, что жителям стоит отказаться от посещения населенных пунктов, въезд в которые закрыт по решению оперативного штаба Курской области.
В этот же день Хинштейн рассказал, что при обстреле села Забужевка Беловского района со стороны ВСУ погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Кроме того, женщина 1945 года рождения получила акубаротравму, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.