Дело возбудили против лиц органов профилактики после убийства троих детей в Канске

Следователи возбудили уголовное дело против лиц органов профилактики после убийства трех детей в Канске Красноярского края. Об этом 14 апреля сообщает СК России в Telegram-канале.

«Также следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 3 ст. 293 УК РФ)», — указано в сообщении.

Отмечается, что в отношении матери погибших возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью»).

Ранее в этот день 29-летнюю жительницу Красноярского края задержали в Канске, после того как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Позднее стало известно, что женщина состоит на учете у психиатра. Ее муж привлекался к административной ответственности за побои в отношении семилетнего сына.

Кроме того, соседи семьи рассказали, что мать детей отличалась замкнутостью и странным поведением. Они также сообщили, что задержанная женщина часто разговаривала сама с собой. Однако дети не выделялись особенным поведением, только шумели во время игр.