Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 14 апреля заявил, что ему было бы интересно принять участие в потенциальной встрече команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Конечно, было бы интересно принять участие. Но, как я всегда говорил, лучше задать этот вопрос не игрокам, а руководителям лиги, потому что они будут решать, когда этот матч провести, как его поставить», — сказал хоккеист журналистам во время пресс-конференции.

Овечкин отметил, что у НХЛ и КХЛ разные расписания, и допустил, что серия с участием игроков обеих лиг произойдет в ближайший год или два.

Ранее в этот день министр спорта России, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что игры между российскими и американскими командами, выступающими в НХЛ и КХЛ, могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Он уточнил, что сейчас по этому вопросу идут непубличные переговоры.

Президент России Владимир Путин высказал идею о проведении хоккейных матчей между россиянами и американцами, выступающими в КХЛ и НХЛ, во время телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. Президент США поддержал предложение российского лидера.

На следующий день Дегтярев сообщил, что его ведомство уже начало работу по организации матчей между КХЛ и НХЛ. Он отметил, что спорт во все времена способствовал разрядке в международных отношениях.